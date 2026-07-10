Президент «Оренбурга» Волженкин об опоздании Томпсона на сборы: «Ему будет назначен штраф»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин в разговоре «СЭ» прокомментировал опоздание полузащитника Хорди Томпсона на сборы команды.

«Хорди должен вернуться в ближайшее время в расположение «Оренбурга». У него и семьи проблемы с документами. Надеюсь, что скоро он будет с нами. Конечно, Томпсону будет назначен штраф. В этом плане наша политика не меняется, вне зависимости от того, по каким причинам футболист опоздал на сборы команды», — сказал Волженкин «СЭ».

Томпсон в прошлом сезоне провел 31 матч, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

«Оренбург» начал тренировочный летние сборы 15 июня в Казани.