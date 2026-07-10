СМИ: клубы РПЛ рассматривают Казахстан для проведения домашних матчей еврокубков

Клубы РПЛ начали предварительные переговоры о проведении возможных домашних матчей еврокубков в Казахстане, сообщает журналист Эльдар Аманбаев в своем Telegram-канале.

По информации источника, такой вариант рассматривается на следующий сезон в случае, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустит российские клубы к своим турнирам, но обяжет их проводить домашние встречи на нейтральной территории. Отмечается, что это один из возможных сценариев, однако работа в данном направлении уже ведется.

Как сообщает источник, основными кандидатами на проведение матчей являются Алма-Ата, Актобе и Шымкент. Такой выбор объясняется тем, что ведущие клубы РПЛ традиционно играют на натуральном газоне, а стадионы в этих городах соответствуют требованиям УЕФА.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Однако позже британская газета The Telegraph сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА пока не планируют возвращать российские клубы и сборные к международным соревнованиям, несмотря на решение МОК.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России (U-15) принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет, которые пройдут с 22 по 31 октября 2026 года в Азербайджане.