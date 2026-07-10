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Сегодня, 18:41

L'Equipe: «Фенербахче» рассматривает вариант с трансфером Луиса Энрике из «Зенита»

Руслан Минаев

«Фенербахче» работает над трансфером форварда «Зенита» Луиса Энрике, сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Фенербахче» хочет приобрести нападающего Мейсона Гринвуда из «Марселя», чей отец также настаивает на переезде в Стамбул. Однако турецкий клуб также прорабатывает альтернативные варианты — с переходами Луиса Энрике или экс-нападающего «Зенита» Малкома, выступающего за «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что «Наполи» сделал запрос о трансфере Луиса Энрике.

Вингер присоединился к «Зениту» в январе 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2028 года.

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Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Луис Энрике (футболист)
Мейсон Гринвуд
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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