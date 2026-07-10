L'Equipe: «Фенербахче» рассматривает вариант с трансфером Луиса Энрике из «Зенита»

«Фенербахче» работает над трансфером форварда «Зенита» Луиса Энрике, сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Фенербахче» хочет приобрести нападающего Мейсона Гринвуда из «Марселя», чей отец также настаивает на переезде в Стамбул. Однако турецкий клуб также прорабатывает альтернативные варианты — с переходами Луиса Энрике или экс-нападающего «Зенита» Малкома, выступающего за «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что «Наполи» сделал запрос о трансфере Луиса Энрике.

Вингер присоединился к «Зениту» в январе 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2028 года.