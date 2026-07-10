«Балтика» разгромила «Антальяспор» в товарищеском матче

«Балтика» победила «Антальяспор» (3:0) в контрольной игре на сборах в Турции.

На 19-й минуте счет открыл защитник Эдуардо Андерсон. На 39-й забил нападающий Чинонсо Оффор. А на 64-й минуте Оффор оформил дубль.

В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.