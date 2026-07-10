В «Краснодаре» назвали невосполнимой потерей уход Сперцяна в «Аль-Ахли»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в комментарии для «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».

— Мы были подготовлены к этому, — начал Бузникин. — Безусловно, для нас это невосполнимая потеря на данный момент. Но мы понимали, что это может произойти. Рады, что наш воспитанник по достоинству оценен в такую большую сумму. Это футбол, это нормальная ситуация.

— Пытался ли «Краснодар» удержать Сперцяна?

— Мы понимали, что «Краснодар» — это родной дом Эдуарда. Это было его желание попробовать себя за рубежом. Конечно, мы были бы счастливы, если бы он остался в клубе. Сейчас заменить полноценно Сперцяна сразу не получится, — сказал Бузникин «СЭ».

В сезоне-2025/26 в 42 матчах Сперцян забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в 25 миллионов евро.

Всего за «Краснодар» Сперцян провел 185 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 голевых пасов.