В «Балтике» раскрыли, когда планируют приступить к переговорам с Талалаевым по новому контракту

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Андрея Талалаева.



«Мы обсуждаем продление, но это скорее неактивное обсуждение, потому что у Андрея Викторовича еще год контракта. Думаю, что активная стадия обсуждения цифр и всего остального будет уже после Нового года», — сказал Измайлов «СЭ».

Талалаев возглавил «Балтику» 6 сентября 2024 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу в сезоне-2024/25.

«Балтика» в сезоне-2025/26 набрала 46 очков и заняла шестое место в РПЛ.