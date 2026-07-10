«Динамо» разгромило свою вторую команду со счетом 10:0

Московское «Динамо» в товарищеском матче одержало крупную победу над «Динамо-2» — 10:0.

По дублю у бело-голубых оформили Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Иван Сергеев, забивший один мяч с пенальти. Также гол с пенальти забил Эль-Мехди Маухуб. Еще по одному мячу в активе Ярослава Гладышева и Дмитрия Скопинцева. Защитник второй команды Александр Лубнин забил в свои ворота.

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Динамо-2» (Москва) — 10:0

Голы: Лубнин (автогол), Гладышев, Фомин (дубль), Тюкавин (дубль), Маухуб (с пенальти), Сергеев (дубль, один гол с пенальти), Скопинцев