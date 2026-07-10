«Краснодар» объявил о переходе Кристиана из «Крузейро»

Бразильский полузащитник Кристиан перешел из «Крузейро» в «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков».

25-летний бразилец подписал контракт до лета 2030 года. Он будет выступать за команду под 18-м номером. Ранее Globo сообщал, что сумма трансфера игрока составит 11 миллионов долларов (около 9,6 миллиона евро).

Кристиан в январе 2025 года перешел в «Крузейро» из «Атлетико Паранаэнсе». В этом сезоне он провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ и уступил «Спартаку» в суперфинале FONBET Кубка России.