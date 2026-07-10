«Краснодар» объявил о переходе Кристиана из «Крузейро»
Бразильский полузащитник Кристиан перешел из «Крузейро» в «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков».
25-летний бразилец подписал контракт до лета 2030 года. Он будет выступать за команду под 18-м номером. Ранее Globo сообщал, что сумма трансфера игрока составит 11 миллионов долларов (около 9,6 миллиона евро).
Кристиан в январе 2025 года перешел в «Крузейро» из «Атлетико Паранаэнсе». В этом сезоне он провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ и уступил «Спартаку» в суперфинале FONBET Кубка России.
Источник: ФК «Краснодар»
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|
3
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|10
|7
|0
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|21
|
4
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|10
|6
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|21
|
5
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|10
|6
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|2
|17-8
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|
6
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|10
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|0
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|
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|
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|10
|2
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|
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|2
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|
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|5
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|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
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|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
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|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
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|
16
|Факел
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|0
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|7
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|3
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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