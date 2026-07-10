Список судей РПЛ за год изменился на треть. Это нормально?

По данным «СЭ», список арбитров РПЛ, которых допустили к судейству матчей чемпионата России-2026/27, по сравнению с июлем прошлого года изменился на треть. В основную и резервную части введены Анатолий Жабченко (родился в 1979 году), Матвей Заика (2002), Игорь Капленков (1989), Данил Каширин (1995), Данил Набока (2000), Станислав Матвеев (1992), Никита Новиков (1998), Михаил Плиско (1995) и Андрей Прокопов (1995).



Ростовчанин Заика, когда получит назначение, станет самым молодым арбитром в истории турнира. Жабченко ранее входил только в число видеоассистентов. Капленкова, Матвеева и Прокопова прошлым летом в списке РПЛ не было — их срочно добавили в феврале 2026-го.



В течение года исключены Егор Егоров (арбитр ФИФА), Ранэль Зияков, Юрий Карпов, Виталий Мешков, Максим Перезва, Иван Сараев, Владислав Целовальников, Михаил Черемных. Мешков завершил карьеру, Зиякова и Черемных перевели в первый дивизион. Остальных убрали еще зимой.



Есть изменения и в списке ассистентов. Как уже сообщал «СЭ», из него собирались вывести опытных Игоря Демешко и Алексея Стипиди. Также по сравнению с прошлым летом там нет Артема Перова, Арама Петросяна, Евгения Синянского, Хамида Талаева, Константина Шаламберидзе, Михаила Шпильфогеля. Включены Никита Матиеску, Александр Павлов, Дмитрий Семенов, Альмир Хатмуллин и Руслан Шекемов.