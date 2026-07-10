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Сегодня, 14:36

Агкацев: «Возинья по праву считается героем своей страны»

Дарик Агаларов
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира-2026.

«Почему Возинья всех так впечатлил? Во-первых, возраст. Наверное, если бы он был молодой, вряд ли бы делали акцент на его игре. Во-вторых, он играет за страну, от которой мало чего ждали. Был ли хоть один его сейв, когда подумал, что я бы не взял? Наверное, нет. Но, мне кажется, Возинья заслуживает этого внимания, потому что в 40 лет провести такие матчи... Он по праву считается героем своей страны», — сказал Агкацев «СЭ».

Ранее Возинья стал самым популярным голкипером в социальных сетях по числу подписчиков. После матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Аргентины (2:3 д.в.) на аккаунт 40-летнего голкипера подписаны 21,5 миллиона человек.

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