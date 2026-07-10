В «Краснодаре» назвали великолепным выступление Ленини на ЧМ-2026 за Кабо-Верде

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление полузащитника Кевина Ленини за сборную Кабо-Верде на чемпионате мира-2026.

«Великолепно оцениваем выступление Кевина Ленини за Кабо-Верде на чемпионате мира. Рады, что он забил гол, а его сборная вышла из группы», — сказал Бузникин «СЭ».

Сборная Кабо-Верде заняла второе место в группе H с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. В 1/16 финала африканская команда проиграла Аргентине 2:3.