Источник: «Краснодар» 10 июля может объявить о трансфере Кристиана из «Крузейро»

Полузащитник «Крузейро» Кристиан близок к переходу в «Краснодар», сообщает журналист Самуэль Венансио.

По информации источника, 25-летний бразилец уже находится в России и проходит заключительные медицинские обследования перед завершением сделки. О трансфере могут объявить уже 10 июля.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Кристиана 11 миллионов долларов (около 9,6 миллиона евро).

Кристиан в январе 2025 года перешел в «Крузейро» из «Атлетико Паранаэнсе». В этом сезоне он провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ и уступил «Спартаку» в суперфинале FONBET Кубка России.