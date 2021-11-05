В «Химках» сообщили, когда будет объявлено имя нового главного тренера команды
Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, когда команда объявит имя нового главного тренера команды.
«Список пока не сформирован — с «Крыльями Советов» отыграем и всю следующую неделю посвятим этому, как и говорили. В понедельник-вторник плюс-минус список определим. Он будет укороченный, в нем будут те тренеры, с которыми будем говорить. Думаю, объявим имя нового главного тренера до 20 ноября, до завершения паузы на игры сборных», — цитирует ТАСС Терюшкова.
25 октября «Химки» объявили об увольнении Игоря Черевченко с поста главного тренера. После 13 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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