Альмквист о матче с «Рубином»: «Интересно будет сыграть против бывшего одноклубника Хакшабановича»

Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Верю в нашу игру, в тренерскую задумку. Еще я уверен в партнерах по команде, ведь в нашем составе отличные футболисты, — приводит слова игрока Instagram-аккаунт клуба. — С нетерпением жду матч против «Рубина»! Кстати, снова сыграю против бывшего одноклубника: на этот раз против Хакшабановича. Это будет очень интересно!»

Игра «Ростов» — «Рубин» состоится 7 ноября в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ростовская команда занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 13 матчах. Казанский клуб находится на 8 месте с 19 очками.