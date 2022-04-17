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В «Химках» рассказали, когда Жирков и Мамаев смогут выйти на поле

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о состоянии защитника Юрия Жиркова и полузащитника Павла Мамаева.

«Чисто спортивный принцип. Сергей Николаевич (Юран) принял такое решение. Видимо, еще не готовы на все 100 процентов, поэтому решили поберечь. Они тренируются уже в общей группе. Думаю, увидим в ближайшее время. Возможно, это произойдет в следующем матче»,

Мамаев перешел в «Химки» в январе этого года, 33-летний россиянин дебютировал за команду 26 февраля в игре 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:3), в которой получил травму в конце первого тайма. С тех пор футболист ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.

38-летний Жирков также присоединился к «Химкам» в январе. Футболист принял участие в двух матчах команды и не отличился результативными действиями. Жирков получил травму в игре 20-го тура против «Локомотива» (2:3) и с тех пор не выходил на поле.

Команда Сергея Юрана занимает 13-е место (25 очков). 24 апреля химчане на своем поле примут «Крылья Советов».

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П1

28%

1.40

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20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
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Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
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Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Павел Мамаев
Юрий Жирков
РПЛ
ФК Химки
0
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Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 25-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
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25.04 19:00
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