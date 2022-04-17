В «Химках» рассказали, когда Жирков и Мамаев смогут выйти на поле

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о состоянии защитника Юрия Жиркова и полузащитника Павла Мамаева.

«Чисто спортивный принцип. Сергей Николаевич (Юран) принял такое решение. Видимо, еще не готовы на все 100 процентов, поэтому решили поберечь. Они тренируются уже в общей группе. Думаю, увидим в ближайшее время. Возможно, это произойдет в следующем матче»,

Мамаев перешел в «Химки» в январе этого года, 33-летний россиянин дебютировал за команду 26 февраля в игре 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:3), в которой получил травму в конце первого тайма. С тех пор футболист ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.

38-летний Жирков также присоединился к «Химкам» в январе. Футболист принял участие в двух матчах команды и не отличился результативными действиями. Жирков получил травму в игре 20-го тура против «Локомотива» (2:3) и с тех пор не выходил на поле.

Команда Сергея Юрана занимает 13-е место (25 очков). 24 апреля химчане на своем поле примут «Крылья Советов».