Мостовой: «Рубин» очень сильно рискует попасть в зону вылета РПЛ"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о турнирном положении «Рубина».

«Рубин» очень сильно рискует попасть в зону вылета. Ну, для них тоже вчера все очень удачно сложилось. Они со «Спартаком» сыграли вничью (1:1). Ясно, что борьба разыгрывается между четырьмя командами, каждое очко сейчас на вес. «Арсенал» и «Урал» проиграли, а вот «Рубин» сыграл вничью. Но все же казанцы рискуют, график сейчас сложный. Вчера «Спартак» тоже должен был обыгрывать по игре, «Рубину» еще повезло», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Он также высказался о чемпионской гонке в РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

«Мне кажется, что «Зенит» все-таки выиграет чемпионство в этом сезоне. У команды есть запас, между собой они лучше. Хотя очень хорошо, что интрига все еще сохраняется», — добавил Мостовой.

«Рубин» находится на 12-й позиции в турнирной таблице, набрав 26 очков в 25 матчах. Команда находится в пяти очках от зоны прямого выбывания из высшей лиги.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков, «Динамо» на второй позиции (52 очка).