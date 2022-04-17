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Мостовой: «Рубин» очень сильно рискует попасть в зону вылета РПЛ"

Мостовой считает, что «Рубин» рискует попасть в зону вылета РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о турнирном положении «Рубина».

«Рубин» очень сильно рискует попасть в зону вылета. Ну, для них тоже вчера все очень удачно сложилось. Они со «Спартаком» сыграли вничью (1:1). Ясно, что борьба разыгрывается между четырьмя командами, каждое очко сейчас на вес. «Арсенал» и «Урал» проиграли, а вот «Рубин» сыграл вничью. Но все же казанцы рискуют, график сейчас сложный. Вчера «Спартак» тоже должен был обыгрывать по игре, «Рубину» еще повезло», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Он также высказался о чемпионской гонке в РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

«Мне кажется, что «Зенит» все-таки выиграет чемпионство в этом сезоне. У команды есть запас, между собой они лучше. Хотя очень хорошо, что интрига все еще сохраняется», — добавил Мостовой.

«Рубин» находится на 12-й позиции в турнирной таблице, набрав 26 очков в 25 матчах. Команда находится в пяти очках от зоны прямого выбывания из высшей лиги.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков, «Динамо» на второй позиции (52 очка).

Источник: https://betonmobile.ru/sport-betting-news

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
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