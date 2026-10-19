Агент Артиги не знает о его возможном увольнении: «Франк готовит «Рубин» к следующему матчу»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы главного тренера «Рубина» Франка Артиги, в разговоре с «СЭ» прокомментировал слухи о возможном увольнении специалиста.

«Франк продолжает работу в «Рубине», на данный момент ему никто ничего не говорил. Он — профессионал. Понятно, что слухов много сейчас, но никакого решения на данный момент нет. Он готовит команду к следующему матчу», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что новым главным тренером «Рубина» может стать Ильдар Ахметзянов, возглавляющий «Оренбург».

18 октября «Рубин» на выезде крупно уступил «Спартаку» (0:4) в 11-м туре РПЛ и продлил безвыигрышную серию до семи матчей во всех турнирах.

24 октября казанцы примут «Крылья Советов» в чемпионате России, а 28 октября сыграют со «Спартаком» в Кубке России.

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