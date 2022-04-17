Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 25-го тура

«Спартак» встретит 100-летие на десятом месте в РПЛ

Завершился 25-й тур Тинькофф чемпионата России-2021/22. В заключительном матче «Нижний Новгород» и «Химки» сыграли вничью (0:0).

В турнирной таблице по-прежнему лидирует «Зенит», который опережает «Динамо» на три очка. Обе команды в прошедшем туре одержали победы.

ЦСКА, сыгравший с «Уфой» вничью (1:1), замыкает тройку.

«Спартак», который 18-го апреля празднует 100-летие, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (31 очко). В 25-м туре команды сыграла вничью с «Рубином» (1:1).

РПЛ: результаты матчей 25-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 25 16 7 2 58 24 55 2 Динамо 25 16 4 5 45 24 52 3 ЦСКА 25 13 5 7 37 25 44 4 Сочи 25 13 4 8 39 27 43 5 Краснодар 24 11 6 7 35 24 39 6 Локомотив 24 10 8 6 35 31 38 7 Крылья Советов 25 11 5 9 32 26 38 8 Ахмат 25 10 2 13 29 34 32 9 Ростов 25 8 7 10 41 42 31 10 Спартак 25 8 7 10 28 33 31 11 Нижний Новгород 25 7 7 11 22 34 28 12 Рубин 25 7 5 13 32 44 26 13 Химки 25 5 10 10 26 41 25 14 Уфа 25 4 10 11 23 35 22 15 Урал 25 4 9 12 16 28 21 16 Арсенал 25 5 6 14 25 51 21

В 26-м туре встречаются:

23 апреля. «Урал» — «Уфа» (14.00), «Локомотив» — «Нижний Новгород» (16.30), «Сочи» — «Ахмат» (19.00).

24 апреля. «Рубин» — «Арсенал» (14.00), «Химки» — «Крылья Советов» (14.00), «Ростов» — «Спартак» (16.30), ЦСКА — «Динамо» (19.30).

25 апреля. «Краснодар» — «Зенит» (19.00).