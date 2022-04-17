Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 25-го тура
Завершился 25-й тур Тинькофф чемпионата России-2021/22. В заключительном матче «Нижний Новгород» и «Химки» сыграли вничью (0:0).
В турнирной таблице по-прежнему лидирует «Зенит», который опережает «Динамо» на три очка. Обе команды в прошедшем туре одержали победы.
ЦСКА, сыгравший с «Уфой» вничью (1:1), замыкает тройку.
«Спартак», который 18-го апреля празднует 100-летие, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (31 очко). В 25-м туре команды сыграла вничью с «Рубином» (1:1).
РПЛ: результаты матчей 25-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
25
|
16
|
7
|
2
|
58 24
|
55
|
2
|
Динамо
|
25
|
16
|
4
|
5
|
45 24
|
52
|
3
|
ЦСКА
|
25
|
13
|
5
|
7
|
37 25
|
44
|
4
|
Сочи
|
25
|
13
|
4
|
8
|
39 27
|
43
|
5
|
Краснодар
|
24
|
11
|
6
|
7
|
35 24
|
39
|
6
|
Локомотив
|
24
|
10
|
8
|
6
|
35 31
|
38
|
7
|
Крылья Советов
|
25
|
11
|
5
|
9
|
32 26
|
38
|
8
|
Ахмат
|
25
|
10
|
2
|
13
|
29 34
|
32
|
9
|
Ростов
|
25
|
8
|
7
|
10
|
41 42
|
31
|
10
|
Спартак
|
25
|
8
|
7
|
10
|
28 33
|
31
|
11
|
Нижний Новгород
|
25
|
7
|
7
|
11
|
22 34
|
28
|
12
|
Рубин
|
25
|
7
|
5
|
13
|
32 44
|
26
|
13
|
Химки
|
25
|
5
|
10
|
10
|
26 41
|
25
|
14
|
Уфа
|
25
|
4
|
10
|
11
|
23 35
|
22
|
15
|
Урал
|
25
|
4
|
9
|
12
|
16 28
|
21
|
16
|
Арсенал
|
25
|
5
|
6
|
14
|
25 51
|
21
В 26-м туре встречаются:
23 апреля. «Урал» — «Уфа» (14.00), «Локомотив» — «Нижний Новгород» (16.30), «Сочи» — «Ахмат» (19.00).
24 апреля. «Рубин» — «Арсенал» (14.00), «Химки» — «Крылья Советов» (14.00), «Ростов» — «Спартак» (16.30), ЦСКА — «Динамо» (19.30).
25 апреля. «Краснодар» — «Зенит» (19.00).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0