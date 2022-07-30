В «Химках» рассказали, когда Давыдов сможет дебютировать за основную команду

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ», когда нападающий Денис Давыдов сможет дебютировать за основную команду.

«Денис получает игровую практику во второй команде. Ему нужно наиграться, получить ритм. После этого он будет привлечен к первой команде. Был в заявке на матч с «Нижним»? Да, но ему нужно набирать форму и игровые кондиции. Нам важно, чтобы он попадал в состав. В течение месяца мы его увидим заигранным за основу», — сказал Терюшков «СЭ».

Подмосковный клуб объявил о подписании 27-летнего Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре.

31-го июля, в рамках 3-го тура РПЛ, «Химки» в гостях сыграют против «Ростова».