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Сегодня, 13:58

В «Химках» рассказали, когда Давыдов сможет дебютировать за основную команду

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ», когда нападающий Денис Давыдов сможет дебютировать за основную команду.

«Денис получает игровую практику во второй команде. Ему нужно наиграться, получить ритм. После этого он будет привлечен к первой команде. Был в заявке на матч с «Нижним»? Да, но ему нужно набирать форму и игровые кондиции. Нам важно, чтобы он попадал в состав. В течение месяца мы его увидим заигранным за основу», — сказал Терюшков «СЭ».

Подмосковный клуб объявил о подписании 27-летнего Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре.

31-го июля, в рамках 3-го тура РПЛ, «Химки» в гостях сыграют против «Ростова».

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Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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