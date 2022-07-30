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«Факел» — «Динамо»: Фернандес дебютирует за бело-голубых

«Факел» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Факел» и «Динамо» объявили составы на матч 3-го тура РПЛ.

В составе бело-голубых дебютирует защитник Роберто Фернандес. 22-летний парагваец перешел в московскую команду из «Гуарани» 26 июля.

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов, Гонгадзе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Кутицкий, Осокин, Лаксальт, Лесовой, Карапузов, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.

Матч «Факел» — «Динамо» состоится сегодня, 30 июля в Воронеже. Начало — в 15.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 15:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Динамо

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Роберто Фернандес
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 1 : 3
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Зенит – Локомотив
 - : -
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 - : -
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