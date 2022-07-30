«Факел» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

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«Факел» и «Динамо» объявили составы на матч 3-го тура РПЛ.

В составе бело-голубых дебютирует защитник Роберто Фернандес. 22-летний парагваец перешел в московскую команду из «Гуарани» 26 июля.

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов, Гонгадзе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Кутицкий, Осокин, Лаксальт, Лесовой, Карапузов, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.

Матч «Факел» — «Динамо» состоится сегодня, 30 июля в Воронеже. Начало — в 15.00 (мск).