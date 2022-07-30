Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

«Оренбург» достойная команда, будет выкладываться на сто процентов. После прошлого матча у них будет эмоциональный подъем. «Спартак» тоже приедет, окрыленный победой в Краснодаре. Нас ожидает интересный матч. У двух команд будут бойцовские качества на уровне. А дальше исход матча будет решать исполнительское мастерство в решающих моментах. Кто реализует свои моменты, тот выиграет этот матч», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Встреча состоится в воскресенье, 31 июля, и пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.