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Ринат Билялетдинов — о матче «Спартак» — «Оренбург»: «Исход встречи будет решать исполнительское мастерство в решающих моментах»

Билялетдинов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Оренбург»
Читать «СЭ» в

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

«Оренбург» достойная команда, будет выкладываться на сто процентов. После прошлого матча у них будет эмоциональный подъем. «Спартак» тоже приедет, окрыленный победой в Краснодаре. Нас ожидает интересный матч. У двух команд будут бойцовские качества на уровне. А дальше исход матча будет решать исполнительское мастерство в решающих моментах. Кто реализует свои моменты, тот выиграет этот матч», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Встреча состоится в воскресенье, 31 июля, и пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
1
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3
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4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
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6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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