В «Химках» отреагировали на информацию о возможном назначении Карреры

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Массимо Карреры на должность главного тренера команды.

Ранее о таком варианте сообщил «РБ Спорт».

«Это неправда. Может быть те, кто распространяет подобные слухи, найдет нам деньги на оплату этого специалиста? У людей много фантазий в голове присутствует. Нужно быть реалистами, когда делаешь подобные заявления», — сказал Терюшков «СЭ».

25 октября «Химки» отправили в отставку Игоря Черевченко. Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.