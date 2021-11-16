В «Химках» отреагировали на информацию о возможном назначении Карреры
17:37
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Массимо Карреры на должность главного тренера команды.
Ранее о таком варианте сообщил «РБ Спорт».
«Это неправда. Может быть те, кто распространяет подобные слухи, найдет нам деньги на оплату этого специалиста? У людей много фантазий в голове присутствует. Нужно быть реалистами, когда делаешь подобные заявления», — сказал Терюшков «СЭ».
25 октября «Химки» отправили в отставку Игоря Черевченко. Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.
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