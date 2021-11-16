С «Ростова» сняли запрет на регистрацию новых игроков

Палата РФС по разрешению споров приняла решение снять с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков.

«В связи с исполнением «Ростова» решения палаты по разрешению споров от 11 ноября 2021 года по делу Логашова снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. Футбольный клуб «Ростов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — сообщается на официальном сайте РФС.

11 ноября ростовскому клубу запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности перед бывшим защитником клуба Арсением Логашовым. Соглашение с игроком было расторгнуто в июле 2021 года.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 14 туров, набрав 16 очков.