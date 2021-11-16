Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

С «Ростова» сняли запрет на регистрацию новых игроков

17:37
Теги:

Палата РФС по разрешению споров приняла решение снять с «Ростова» запрет на регистрацию новых игроков.

«В связи с исполнением «Ростова» решения палаты по разрешению споров от 11 ноября 2021 года по делу Логашова снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. Футбольный клуб «Ростов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — сообщается на официальном сайте РФС.

11 ноября ростовскому клубу запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности перед бывшим защитником клуба Арсением Логашовым. Соглашение с игроком было расторгнуто в июле 2021 года.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 14 туров, набрав 16 очков.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214890

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Шойгу ракрыл подробности испытания противоспутниковой системы
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры