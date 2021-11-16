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Президент «Урала» Иванов высказался против введения Fan ID

17:54
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Президент «Урала» Григорий Иванов против введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Я был и остаюсь против Fan ID. У нас и так стадионы не очень-то заполняются, а с ним будет еще хуже. Мы хотим привлечь людей, которые еще не ходят на футбол. Вот приехал человек в гости, друзья говорят ему: «Пойдем на футбол». Человек-то и не против, но сначала же надо будет этот Fan ID делать. Может, это и легко, но сначала мы потеряем болельщика. И тех, кто ходит на футбол сейчас, мы тоже потеряем. У нас и так тяжело, а будет тяжелее. Но процесс, скорее всего, не остановить. Посмотрим», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

16 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID).

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4515307-teh-kto-hodit-na-futbol-sejchas-my-tozhe-poteryaem-prezident-urala-o-vvedenii-fan-id.html?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=teh--kto-hodit-na-futbol-seychas--my-tozh

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Екатерина Савостина все материалы автора

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