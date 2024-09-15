В «Химках» объяснили отсутствие Джикии в заявке на матч против «Акрона»

В пресс-службе «Химком» ответили на вопрос «СЭ» об отсутствии защитника Георгия Джикия в заявке на матч 8-го тура РПЛ против «Акрона».

— Почему Джикии нет в заявке на матч?

— Это решение тренерского штаба, — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Встреча между «Акроном» и «Химками» проходит в Самаре. Матч начался в 16:30 по московскому времени.