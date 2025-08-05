В грузинском «Орби» уверены, что переход Бедошвили в «Пари НН» нарушает правила ФИФА

Грузинский клуб «Орби» обратился в ФИФА и инициировал судебное разбирательство по поводу перехода полузащитника Вахо Бедошвили в «Пари НН».

«У Вахо Бедошвили был контракт с нашим клубом до конца 2026 года. После молодежного чемпионата Европы мы получили официальные предложения от нескольких европейских клубов. С одним из клубов мы совместно с игроком согласовали условия, и контракты были готовы к подписанию. На следующий день узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор связаться с ним не удалось.

Несколько дней назад получили уведомление о том, что игрок в одностороннем порядке расторг контракт с «Орби» и перейдет в российский «Пари НН». Действия как игрока, так и клуба нарушают правила ФИФА, тем самым нарушая законные интересы нашего клуба. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы приняли решение обратиться в соответствующий орган ФИФА и инициировать судебное разбирательство в отношении игрока и российского клуба», — сообщили ТАСС в пресс-служеб «Орби».

Нижегородский клуб в понедельник, 4 августа, объявил о переходе 21-летнего Бедошвили. Контракт подписан на 3 года.

21-летний грузин с января на правах аренды выступал за «Гареджи». В 18 матчах он забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

На чемпионате Европы для игроков не старше 21 года Бедошвили сыграл в одном матче, выйдя на замену во встрече с Португалией (0:4). В матчах против Польши (2:1) и Франции (2:3) он не играл.

