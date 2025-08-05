Ташуев: «Гегемония «Зенита» заканчивается»

Российский тренер Сергей Ташуев считает, что сейчас в чемпионате России многие клубы претендуют на борьбу за чемпионство.

«Нет, мне кажется, это уже не кризис. Я это сказал, еще в прошлом сезоне, когда «Зенит» стал чемпионом в последнем туре. Не вот в этом прошедшем, а прошлом. Когда меня спросили, я сказал, что сейчас топ-клубы почувствовали кровь. И что в итоге? Стал чемпион «Краснодар». Сегодня и еще больше уже все чувствуют это, и ЦСКА хотят, и те хотят, и «Спартак» покупает дорогих футболистов. То есть всем хочется тоже быть чемпионами уже. Поэтому гегемония «Зенита», как вот именно постоянного чемпиона, она заканчивается. Это нормально. Поэтому чемпионат будет очень интересный.

Да, состав «Зенит» укрепляет, но и другие тоже не на месте не стоят. Поэтому здесь, мне кажется, нужно здесь искать какие-то ресурсы внутри уже, что-то разнообразить в системе подготовки команды, атаку разнообразить. Надо что-то искать еще, тренерскому штабу это как раз и интересно.

Вот если брать матч ЦСКА с «Зенитом», то вчера мне понравилась ЦСКА. Видно, явно работу Челестини», — сказал Ташуев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24»..

