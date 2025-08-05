Футбол
5 августа, 01:50

Спортивный директор «Пари НН» уверен в законности перехода Бедошвили

Евгений Козинов
Корреспондент

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов считает, что у «Орби» нет оснований обращаться в ФИФА по поводу перехода полузащитника Вахо Бедошвили, так как нижегородский клуб воспользовался опцией выкупа, включенной в арендное соглашение между «Орби» и «Гареджи».

«Обращаться или не обращаться в ФИФА — личное дело «Орби», у Вахо была прописанная сумма отступных в контракте. В отличие от других клубов, мы знали о существовании такого пункта и воспользовались им. Таким образом, «Пари НН» удалось выиграть конкуренцию за футболиста. Возможно, «Орби» хотел заработать на игроке больше денег, чем это было предусмотрено в сумме отступных. В нашем понимании нет оснований, каким образом можно оспорить пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами», — приводит ТАСС слова Удальцова.

21-летний грузин с января на правах аренды выступал за «Гареджи». В 18 матчах он забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: ТАСС
В грузинском «Орби» уверены, что переход Бедошвили в «Пари НН» нарушает правила ФИФА

Тюкавин назвал медиаактивность частью работы футболиста: «Ее тоже надо делать»
