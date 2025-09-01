Лев Лещенко назвал «Динамо» худшей командой РПЛ

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении бело-голубых (0:1) в матче 7-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

«Такая игра не вызывает ничего, кроме раздражения. Не о чем говорить. Все это очень неприятно. «Динамо» выглядит хуже всех в лиге. С такой игрой они могут претендовать на вылет. Я смотрю много футбола, у других команд есть какие-то проблески, старания. А в «Динамо» вообще не понимаю что происходит. Игры вообще нет. Даже неясно, как ее разбирать, с чего начать. Нет ни защиты, ни нападения — ничего нет. Какой-то абсурд, беготня. Даже не знаю, на кого обижаться: на менеджеров, игроков или тренеров. Думаю, матч со «Спартаком» все определит. Нужна какая-то перезагрузка», — сказал Лещенко «СЭ».

Бело-голубые набрали 8 очков в 7 турах РПЛ и занимают девятое место в турнирной таблице.