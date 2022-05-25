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Радченко — об уходе Игнатьева из «Рубина»: «Он хочет играть в высшей Лиге»

Радченко отреагировал на информацию об уходе полузащитника Игнатьева из «Рубина»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об уходе полузащитника Владислава Игнатьева из «Рубина».

«С чем связано его решение, я не знаю. Надо спросить у него самого. Видимо, он просто хочет играть в высшей Лиге. «Рубин» же вылетел», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

Как ранее сообщал «СЭ», «Рубин» не собирается продлевать контракт с 35-летним российским полузащитником. Соглашение казанского клуба с Владиславом Игнатьевым истекает летом 2022 года.

Владислав Игнатьев
ФК Рубин (Казань)
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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