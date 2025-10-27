В Госдуме РФ не считают, что спортсменам нужно выделять охрану на фоне попытки похищения Мостового

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на неудавшееся похищение игрока «Зенита» Андрея Мостового.

— Меня поражает, что такое возможно. Что-то случилось с психикой. Хотят быстро заработать. Не думаю, что спортсменам надо выделять дополнительную охрану. У меня такого не было, поэтому советов давать не могу, — сказала Роднина «СЭ».

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение человека и разбое.