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27 октября 2025, 12:10

Орлов о матче «Зенит» — «Динамо»: «Глушенков — настоящий лидер!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о центральном матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (2:1).

— Конечно, «Зенит» победил заслуженно. Питерцы были лучше москвичей и в первом тайме, и во втором. Достаточно вспомнить количество моментов у команды Семака. Помимо двух голов, третий мяч, отмененный из-за офсайда Педро. Вендел и Глушенков выходили один на один с голкипером бело-голубых, но Расулов реально спасал гостей. Если бы встреча завершилась вничью, его следовало признать лучшим игроком этого матча.

Меня порадовал стартовый состав «Зенита», именно выбор центрального нападающего. Питерцы сыграли по моему сценарию (смеется). Я ведь еще пять дней назад на телевидении заявил, что на месте центрфорварда должен с первых минут действовать Глушенков. Почему? Высокорослые нападающие тормозили игру команды, были предсказуемыми. А Глушенков — подвижный, резкий, проникающий в штрафную. Этот ход Семака себя оправдал. Сегодня Глушенков, на мой взгляд, вообще был номером один на поле. Как он активен, как ведет игру! Инициативен. И угловые подает, и штрафные исполняет. То есть он везде. Настоящий лидер. Набрал форму.

Чуть большего ожидал от Вендела. Ему пока еще не все удается. Хотя бразилец принял участие в голевой атаке, сыграл в такт. Но может добавить. А ведь в обойме есть еще и Жерсон. Так что резервы у «Зенита» имеются.

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ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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