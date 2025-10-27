Комментатор Гусев назвал Акинфеева сильнейшим игроком в истории российского футбола

Комментатор Виктор Гусев в интервью «СЭ» определил лучшего футболиста в истории российского футбола.

— Кто для вас сильнейший футболист в истории России?

— Чтобы не обидеть никого из ярчайших российских игроков середины поля, среди которых есть мои очень близкие друзья, назову Игоря Акинфеева. На протяжении всей своей карьеры он оставался на самом высоком международном уровне, даже переживая травмы и отдельные неудачи. Впечатляет и его преданность клубу, — сказал Гусев «СЭ».