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Сегодня, 16:07

В Госдуме назвали внезапный уход Варелы из «Динамо» свинством

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Варела.
Фото Global Look Press

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

«Мы с вами не знаем нюансов. Но в моем понимании, такой поступок называется просто свинством. Может быть, там были какие-то сложности. Но если он просто нарушил договоренность с клубом и уехал накануне матча, то это свинство. Тем более еще недавно он говорил, что готов остаться в «Динамо». Я слышал, что этому отъезду предшествовала определенная сложная процедура переговоров, в которой Варела выкручивал клубу руки. Если это терпеть, то, к сожалению, закончится все подобным поступком. Он просто кинул свою команду, своих товарищей, с которыми ел в одной столовке и жил. Думаю, его партнеры по «Динамо» сами быстро откомментируют эту ситуацию. Не знаю, сможет ли он вернуться, если захочет. Но здесь, справедливости ради, надо сказать, что любой игрок хочет играть на мировой арене. Деньги — немаловажный фактор, но любой солдат мечтает стать генералом. Возможно, не выдержал. Думал, что все завершится быстро, но ситуация затянулась, и Варела ждать не захотел», — сказал Губерниев «СЭ».

По информации «СЭ», защитник «Динамо» Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

29-летний уругваец выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Свищев
1
0
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2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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