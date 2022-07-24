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Сегодня, 16:10

Юрий Белоус оценил игру ЦСКА при Владимире Федотове

Виктория Кравченко
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Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус рассказал, что думает о ЦСКА, тренером которого недавно стал Владимир Федотов.

«Владимир Федотов подтвердил, что является тренером очень высокого класса. Даже со стороны видно, какое удовольствие от игры при нем получают футболисты ЦСКА. Посмотрите, как ожил Чалов, который последние годы вроде бы начал увядать. Как заиграл Медина! Даже возрастной Набабкин, всегда считавшийся крепким игроком, но не более, борозды совсем не портит. Гораздо интереснее стали и командные действия ЦСКА — прежде всего в нападении. Армейцы по-прежнему стараются владеть инициативой, но атаки начинают уже совсем по-другому. Игроки стараются быстрее доставлять мяч вперед, часто с помощью длинной передачи на открывающегося партнера. Раньше мы этого не видели», — цитирует Белоуса Betonmobile.ru.

Вчера красно-синие разгромили «Сочи» со счетом 3:0. ЦСКА после двух туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, он выиграл два первых матча и набрал 6 очков.

Федотов этим летом покинул «Сочи» и возглавил ЦСКА.

Источник: https://betonmobile.ru/yuriy-belous-obyasnil-pobednoe-preobrazhenie-tsska-pri-trenere-fedotove

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
1
2
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
6
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
7
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
8
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
9
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
10
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
14
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
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24.07 15:00
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 3 : 0
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