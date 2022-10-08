Агент Бальде сообщил, что мотивировку решения по отстранению игрока должны прислать на следующей неделе

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что на следующей неделе из Италии должны прислать мотивировочную часть решения о дисквалификации его клиента.

«На следующей неделе нам пришлют мотивировку решения по отстранению Бальде. Однако, это действительно ненормально — ждать так долго. Италия — великая страна, но с большим количеством проблем», — приводит слова Пасторелло Sport24.

В сентябре 27-летний футболист был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».

Бальде присоединился к «Спартаку» в августе 2022 года.