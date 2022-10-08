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8 октября, 13:05

Агент Бальде сообщил, что мотивировку решения по отстранению игрока должны прислать на следующей неделе

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что на следующей неделе из Италии должны прислать мотивировочную часть решения о дисквалификации его клиента.

«На следующей неделе нам пришлют мотивировку решения по отстранению Бальде. Однако, это действительно ненормально — ждать так долго. Италия — великая страна, но с большим количеством проблем», — приводит слова Пасторелло Sport24.

В сентябре 27-летний футболист был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».

Бальде присоединился к «Спартаку» в августе 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-08-agent-na-sleduyushchey-nedele-nam-prishlyut-motivirovku-resheniya-po-otstraneniyu-keyta-balde
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