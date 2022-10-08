Агент Бальде сообщил, что мотивировку решения по отстранению игрока должны прислать на следующей неделе
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что на следующей неделе из Италии должны прислать мотивировочную часть решения о дисквалификации его клиента.
«На следующей неделе нам пришлют мотивировку решения по отстранению Бальде. Однако, это действительно ненормально — ждать так долго. Италия — великая страна, но с большим количеством проблем», — приводит слова Пасторелло Sport24.
В сентябре 27-летний футболист был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».
Бальде присоединился к «Спартаку» в августе 2022 года.
|И
|В
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|О
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1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
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2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
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7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
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8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
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9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
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11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
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12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|11
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Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1