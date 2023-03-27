Агент: «Надеюсь, после паузы на сборные Джорджевич получит больше игрового времени»
Агент Игор Глушевич высказался о ситуации с игровым временем нападающего Луки Джорджевича в «Сочи».
«Надеюсь, после паузы на сборные Джорджевич получит больше игрового времени», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.
Джорджевич перешел в сочинский клуб в 2022 году. В текущем сезоне он провел 11 матчей в составе «Сочи», в которых отметился 2 голами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
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|4
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|40
|
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|
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|5
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|
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|20
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|4
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|19
|
14
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|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
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|20
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|4
|14
|12-33
|10
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
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|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
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ЖК
|Г
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Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
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|
Александр Соболев
Спартак
|8
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Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
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Локомотив
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|1
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Торпедо М
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|4
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Локомотив
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|1
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