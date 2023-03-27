Агент: «Надеюсь, после паузы на сборные Джорджевич получит больше игрового времени»

Агент Игор Глушевич высказался о ситуации с игровым временем нападающего Луки Джорджевича в «Сочи».

«Надеюсь, после паузы на сборные Джорджевич получит больше игрового времени», — приводит «РБ Спорт» слова Глушевича.

Джорджевич перешел в сочинский клуб в 2022 году. В текущем сезоне он провел 11 матчей в составе «Сочи», в которых отметился 2 голами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.