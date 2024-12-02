В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала

В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ», что клуб обратится ЭСК РФС из-за момента, произошедшего на 42-й минуте матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала (0:0).

«Игрок команды соперника Никита Глушков бросается в подкат в собственной штрафной площадке. Но не успевает коснуться мяча, что подтверждают многочисленные видеоповторы. Вместо этого он наносит удар по опорной ноге Мохамеда Брахими, который контролировал мяч, но из-за фола соперника не смог завершить перспективную атаку. Клуб считает, что арбитр встречи Сергей Карасев ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинского «Динамо». Также на момент не отреагировала и бригада VAR», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Факел» после 17-го тура занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.