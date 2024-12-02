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Сегодня, 12:40

В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ», что клуб обратится ЭСК РФС из-за момента, произошедшего на 42-й минуте матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала (0:0).

«Игрок команды соперника Никита Глушков бросается в подкат в собственной штрафной площадке. Но не успевает коснуться мяча, что подтверждают многочисленные видеоповторы. Вместо этого он наносит удар по опорной ноге Мохамеда Брахими, который контролировал мяч, но из-за фола соперника не смог завершить перспективную атаку. Клуб считает, что арбитр встречи Сергей Карасев ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинского «Динамо». Также на момент не отреагировала и бригада VAR», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Факел» после 17-го тура занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

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ФК Факел (Воронеж)
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 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
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 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
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