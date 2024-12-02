Арутюнянц поделился планами «Ростова» на зимнее трансферное окно

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что желто-синие просматривают много футболистов перед открытием зимнего трансферного окна.

«Бюджет на трансферы мы не комментируем. Сейчас отсматриваем много игроков. С кем мы сможем договориться, пока нет понимания. Становится ли с каждым годом сложнее в переговорах и оплатой по трансферам? У нас и раньше не было легко, и сейчас не легко», — сказал Арутюнянц «РБ Спорт».

«Ростов» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.