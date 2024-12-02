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Сегодня, 12:49

Семин назвал основные причины победы «Спартака» над «Краснодаром»

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Экс-тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разгромную победу московского «Спартака» над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«Это был хороший матч, а полные трибуны здорово поддерживали команды. «Спартак» был сильнее, футболисты играли более раскованно, они, что удивительно, были более мотивированы и горели желанием войти в группу команд, которая борется за чемпионское звание. На мой взгляд, победа была заслуженной. Отмечу, что у «Спартака» в целом стабилизировался основной состав, команда очень хорошо сыграла в обороне. С каждым матчем все лучше и лучше играет Угальде», — приводит слова Семина РИА «Новости».

58-летний специалист отметил, что победы удалось достичь не только благодаря хорошей игре футболистов «Спартака», но и благодаря грамотной работе главного тренера московского клуба Деяна Станковича в предсезонный период.

Красно-белые одержали пятую победу подряд в чемпионате России и с 34 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РИА Новости
Юрий Семин
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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П
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Маркус Вендел

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Бителло

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