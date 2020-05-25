Экс-полузащитник «Москвы» Бранислав Крунич поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком. Ранее они вместе работали в столичной команде.

— Встретился с Леонидом Викторовичем на сборах в Турции, — цитируют Крунича «Известия». — Тогда пообщался с ним, а также с Олегом Кузьминым и Сергеем Козко, с которыми играл в «Москве». Но если бы передо мной стоял выбор между Европой и Россией, я бы тоже всегда выбрал второе. Россия — отличная страна, в ней есть что-то особенное. Мне ближе ее традиции и культура. В Европе все выглядит красиво, но на самом деле это не совсем так. Там нет души, а у России она есть. Слуцкий тренировал в Нидерландах, но не думаю, что их чемпионат намного лучше российского. Да, там есть сильный клуб — «Аякс», а в России много хороших команд: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», сейчас подтянулся «Краснодар». В свое время «Рубин» становился чемпионом и обыгрывал «Барселону». Так что меня не удивило возвращение Слуцкого.

Наверное, Леонид Викторович хотел вернуться в Россию, и вариант с «Рубином» появился раньше остальных. Все знают, что он — хороший специалист. Если Слуцкий не поднимется с казанской командой, то, наверное, скоро его заберет другой топовый российский клуб. Думаю, для него главным было вернуться домой.