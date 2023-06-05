В «Енисее» заявили о готовности манежа в Красноярске принять стыковой матч с «Факелом»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ» о готовности манежа в Красноярске принять первый стыковой матч против «Факела».

«Наш манеж готов принять стыковые матчи. Жара не помешает, у нас установлены кондиционеры. Температура внутри манежа будет +19 градусов. Никакой угрозы проведению матча нет», — сказал Ивахов «СЭ».

По прогнозам синоптиков, в день матча с «Факелом» температура воздуха в Красноярске поднимется до +31 градуса.