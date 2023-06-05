Экс-голкипер сборной России Габулов: «Акинфеев — лучший вратарь сезона в РПЛ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов отметил вклад вратаря Игоря Акинфеева в завоевание ЦСКА серебряных медалей чемпионата России по итогам сезона-2022/23.

«Лучший вратарь сезона? Акинфеев. Он стабильнее всех других голкиперов провел чемпионат. Второе место ЦСКА — это и его заслуга», — цитирует Габулова «Чемпионат».

На первой ежегодной премии РПЛ Акинфеев получил награду лучшему вратарю сезона. В минувшем сезоне он провел 29 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 27 мячей и 10 игр отстоял на ноль. 37-летний голкипер 5 раз признавался лучшим вратарем России по версии РФС.