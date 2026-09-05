Семак — о неназначении пенальти за удар в лицо Соболева: «Судейский корпус найдет кучу причин»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с падением форварда Александра Соболева в матче с ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ.

В концовке при счете 1:1 защитник армейцев Матеус Рейс в борьбе с защитником зенитовцев Дугласом Сантосом попал локтем по лицу форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в своей штрафной. Главный арбитр Андрей Прокопов не зафиксировал нарушения правил, а ВАР в его работу не вмешался.

В добавленное к первому тайму время судья назначил пенальти в ворота «Зенита» после удара Соболева локтем в лицо Джамалутдину Абдулкадырову.

«Если в одном случае за удар локтем ставится пенальти, там несчастный случай, опять же. Но если вы в одном моменте ставите, то почему в аналогичной ситуации, еще более явной, вы не ставите пенальти, кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Я думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди. Кто-то из вас может ответить на этот вопрос? У меня ответа нет. Для меня это ситуация, если ты ставишь там, то этот — еще более значительный эпизод. Не понимаю этого решения», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» с 12 очками опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга примет «Локомотив».