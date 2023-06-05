Овчинников призвал нормально относиться к нецензурной лексике Дзюбы на шоу

Тренер Валерий Овчинников рассказал, как относится к нецензурной лексике нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на шоу, в которых футболист принимает участие.

«Я говорил и раньше, до второй части чемпионата, что он будет одним из лучших. Человек вышел и доказал, его уровня игры для российского футбола хватает по самое не могу. Каждый живет так, как он хочет. А Дзюба просто молодец, хороший он или плохой — не надо судить человека. Дзюба матерится на шоу? А что, материться нельзя? Почему нет. Это нормально. Русский человек без мата — не русский. Мат, конечно, должен быть по делу. Когда взрослые люди разговаривают, допускаются многие вещи, и это правильно. Я помню фразу из фильма: «У меня дивизия поднималась матом». Здесь то же самое», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Овчинникова.

4 июня Дзюба был признан самым медийным игроком чемпионата России. Награду на первой ежегодной премии РПЛ ему вручил бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий. 34-летний форвард вместе со Слуцким являются ведущими YouTube-шоу «Ну, так нельзя».