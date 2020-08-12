В Экспертно-судейской комиссии объяснили, почему Казарцев ошибся, назначив второй пенальти в ворота «Спартака»

Эксперт Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭКС РФС) Николай Левников объяснил решение комиссии признать ошибочным назначение пенальти в ворота «Спартака» на 88-й минуте матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2).

Также, Левников пояснил, почему главный арбитр встречи Василий Казарцев правильно назначил первый 11-метровый в ворота красно-белых на 14-й минуте встречи.

— На 88-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар, посчитав, что защитник «Спартака» нарушает правила, — сказал Левников. — Комиссия единогласно решила, что нарушения не было, что в момент удара по воротам Жиго не делал никаких действий, не вступал в единоборство, а блокировал мяч. На записи хорошо видно, что он блокирует мяч левой ногой, а затем происходит так называемое игровое столкновение, которого было не избежать обоим футболистам, необходимо было продолжить игру. Мы посчитали, что ВАР должен был вмешаться в этот эпизод, так как по мнению комиссии это была очевидная ошибка арбитра.

Второй момент: 14-я минута матча. Очень сложный момент для принятия решения арбитром, но экспертная комиссия, внимательно изучив детали, приняла решение, что у арбитра были основания для назначения 11-метрового. Это связано с тем, что, несмотря на то, что игрок «Спартака» под номером «39» (Павел Маслов — прим. «СЭ») первым касается мяча, до этого он коленом подбил ногу соперника. В данном случае комиссия поддержала решение судьи. В таких случаях, так как момент неочевидный, ВАР не вмешивается в действия судейской бригады согласно протоколу.