В «Динамо» заявили, что будут жаловаться в ЭСК РФС после матча с «Краснодаром»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

— Результатом недовольны, — начал Гафин. — За игру не стыдно. Было много моментов. Пропустили обидный автогол. Неудачная серия с «Краснодаром» затягивается. Это плохо. Не добрали очки. Важно, как команда среагирует в дальнейшем.

— Что с Луневым?

— Похоже на сотрясение мозга. Более точно определит наш врач.

— Не показалось, что «Краснодар» затягивал время?

— Показалось. В этот раз будет подавать жалобу в ЭСК. На наш взгляд есть все основания, чтобы обратиться в ЭСК, — сказал Гафин.

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на второе место. «Динамо» уступает «быкам» по дополнительным показателям и идет третьим.