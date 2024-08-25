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Силкин: «Карраскаль берет на себя и забить не может. Он уже увлекся — никого не видит»

Зарина Халимхонова
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» поражение бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Заслуженная победа «Краснодара». Потому что если хочешь побеждать, нужно забивать. Многие говорят, что обстановка в команде не очень. Личка не может найти общий язык с игроками. Может, это влияет на результат. Во всяком случае, «Динамо» показывает неплохой футбол. Тюкавина не видно на поле. Но дело в том, что он играет на команду: отдает пас куда нужно. Но Костя перестал получать передачи. Если бы сыграли на него, был бы гол. Но никто этого не делает. Карраскаль берет на себя и забить не может. Честно говоря, он уже увлекся — никого не видит, кроме себя. Моменты были, а забить — ничего не забили, поэтому проиграли», — сказал Силкин «СЭ».

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на второе место. «Динамо» уступает «быкам» по дополнительным показателям и идет третьим.

Сергей Силкин
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
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