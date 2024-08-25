Силкин: «Карраскаль берет на себя и забить не может. Он уже увлекся — никого не видит»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» поражение бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Заслуженная победа «Краснодара». Потому что если хочешь побеждать, нужно забивать. Многие говорят, что обстановка в команде не очень. Личка не может найти общий язык с игроками. Может, это влияет на результат. Во всяком случае, «Динамо» показывает неплохой футбол. Тюкавина не видно на поле. Но дело в том, что он играет на команду: отдает пас куда нужно. Но Костя перестал получать передачи. Если бы сыграли на него, был бы гол. Но никто этого не делает. Карраскаль берет на себя и забить не может. Честно говоря, он уже увлекся — никого не видит, кроме себя. Моменты были, а забить — ничего не забили, поэтому проиграли», — сказал Силкин «СЭ».

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на второе место. «Динамо» уступает «быкам» по дополнительным показателям и идет третьим.