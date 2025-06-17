В «Динамо» заявили, что «Зенит» мог повлиять на трансфер Осипенко: «Мы попросили не вмешиваться»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил «СЭ» на вопрос о переговорах по трансферу защитника Максима Осипенко из «Ростова».

Помимо бело-голубых на футболиста претендовал «Зенит».

— Вы сказали, что у вас хорошие отношения с «Зенитом», даже несмотря на трансфер Осипенко. Что значат ваши слова?

— В «Зените» проявляли интерес к Осипенко. На каком-то этапе нам показалось, что они пытаются повлиять на этот трансфер. Мы вежливо пообщались с ними, попросили не вмешиваться. Судя по всему, нас услышали. Мы с Александром Ивановичем Медведевым много работали вместе, и у нас нормальный контакт.

Во вторник, 17 июня, «Динамо» объявило о подписании контракта с 31-летним Осипенко. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Осипенко выступал за «Ростов» с января 2020 года.