«Рубин» сделал заявление после окончания переговоров «Зенита» с Даку

«Рубин» опубликовал заявление о переговорах по поводу перехода нападающего Мирлинда Даку в «Зенит». Ранее во вторник председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что футболист не перейдет в клуб из Санкт-Петербурга.

«По итогам переговоров ФК «Зенит» и футболиста стороны не пришли к соглашению о подписании контракта.

Мирлинд Даку после дополнительных дней отпуска, которые получили все наши футболисты, выступавшие в июне за национальные сборные, присоединится к «Рубину» на летних сборах», — говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы казанского клуба.

27-летний Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. Ранее футболист выступал за хорватский «Осиек» и словенскую «Муру». В прошлом сезоне Даку сыграл 26 матчей за «Рубин» в чемпионате России и забил 15 голов.